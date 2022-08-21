Во втором португальском дивизионе сегодня интересно пробили с 11-метровой отметки.

Фейренс и Лейшоэш расписали ничью в 3 туре второй лиги Португалии. В матче случился эпизод, мгновенно ставший вирусным в сети. Это был пенальти, с которого хозяева сравняли счет.

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Арбитр назначил 11-метровый в ворота Лейшоэша. К мячу подошел Жардел. Форвард решил пробить без разбега. Замахнулся и рассчитывал, что голкипер будет угадывать угол. Однако вратарь ждал удара, поэтому все замерли на несколько секунд. В конце концов Жардел таки забил, попав в угол.

Этот момент напомнил популярный сериал "Игра в кальмара". Там в первом конкурсе героям нужно было замирать в похожем стиле.