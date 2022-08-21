У другому португальському дивізіоні сьогодні цікаво пробили з 11-метрової позначки.

Фейренсе та Лейшоеш розписали нічию в 3 турі другої ліги Португалії. У матчі трапився епізод, який миттєво став вірусним у мережі. Це було пенальті, з якого господарі зрівняли рахунок.

Вихованцю Челсі зірвало дах – ефектна перестрілка в Чемпіоншипі завершилася сутичкою

Арбітр призначив 11-метровий у ворота Лейшоеша. До м'яча підійшов Жардел. Форвард вирішив пробити без розбігу. Замахнувся і розраховував, що голкіпер буди вгадувати кут. Однак воротар чекав удару, тому всі завмерли на кілька секунд. Зрештою Жардел таки забив, влучивши у кут.

Цей момент нагадав популярний серіал "Гра в кальмара". Там у першому конкурсі героям потрібно було завмирати у схожому стилі.