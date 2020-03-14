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Чемпион мира U-20 Дрышлюк продолжит карьеру в Латвии

18:14 67 Читати українською
Чемпион мира U-20 Дрышлюк продолжит карьеру в Латвии
Кирилл Дрышлюк против сборной Колумбии на чемпионате мира U-20 / Getty Images

Украинский полузащитник Кирилл Дрышлюк продолжит карьеру в чемпионате Латвии.

20-летний футболист перешел из Александрии в Спартакс Юрмала. Детали трансфера пока неизвестны.

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Латвийский клуб уже внес украинца в список игроков на своем официальном сайте. Дебютировать за новую команду Дрышлюк мог уже сегодня, но матчи первого тура чемпионата Латвии были перенесены. К слову, команду возглавляет российский специалист Алексей Еременко, а его сын Алексей Еременко-младший, ранее выступавший за Металлист, работает спортивным директором клуба.

Напомним, Дрышлюк прошлым летом выступал за сборную Украины U-20 на триумфальном для "сине-желтых" чемпионате мира. В текущем сезоне он сыграл за Александрию 2 матча в Кубке Украины.

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Теги
Александрия Александрия Мир Трансферы Кирилл Дрышлюк Кирилл Дрышлюк Спартакс Юрмала Спартакс Юрмала Трансферы чемпионата Украины
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