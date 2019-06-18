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Чемпион мира U-20 Булеца: Тренерам Динамо мы не подходим, аренда в СК Днепр-1 – хороший шанс расти

18:42 134 Читати українською
Чемпион мира U-20 Булеца: Тренерам Динамо мы не подходим, аренда в СК Днепр-1 – хороший шанс расти
Сергей Булеца / УАФ

Полузащитник Динамо Сергей Булеца прокомментировал переход на правах аренды в СК Днепр-1 после победы со сборной Украины на чемпионате мира-2019 U-20.

"Заяви нашу команду (молодежную команду Динамо, – прим. Футбол 24) в Премьер-лигу – мы бы навели шороху. У нас очень хороший коллектив. Мы бы показали свой уровень. Но у нас молодым ребятам не дают шанса показать себя в первой команде. И это плохо. Тренерам мы не подходим, нам так сказали. Это их выбор.

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Аренда в СК Днепр-1 – хороший шанс расти как футболисту. Практика всегда важна. Хочу стать топ-игроком. А для этого нужно работать", – сказал Булеца программе Трендец.

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