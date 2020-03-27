Чемпион мира U-20 Бескоровайный мог оказаться в Динамо – игрок подтвердил интерес со стороны киевлян

Защитник словацкого клуба ДАК Даниил Бескоровайный рассказал, какие клубы были заинтересованы в его подписании после триумфального для сборной Украины чемпионата мира U-20.

"Об интересе Селтика мне сказали, когда переход уже сорвался. До этого я не знал. Моя задача была – играть и показывать на футбольном поле свои способности, потому что мой возраст и позиция всегда конкурентоспособны, постоянно нужно бороться за свое место.

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Полгода назад был интерес Динамо. Но именно руководство Динамо со мной не связывалось. Также был интерес от Лацио и Болоньи из Италии. Там все могло очень хорошо сложиться, но не получилось, потому что у меня не европейский паспорт, а им разрешено заявлять только двоих легионеров во время трансферного окна.

Ну и, конечно, руководство ДАК не хотело меня отпускать, потому что когда в клуб приезжает чемпион мира, понимаешь, что с этим футболистом можно работать и в будущем на нем очень хорошо заработать.

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Можно думать о следующем шаге, но мне есть куда расти и к чему стремиться. А так – конечно же, хотелось бы когда-то поиграть в Англии. Британский футбол ближе мне и подходит мне лучше, чем, например, испанский чемпионат, где футбол более техничный. Даже если бы было хорошее предложение, я бы все равно над ним очень сильно подумал, потому что, переехав туда, себя можно очень сильно потушить.

Для меня подходит такой футбол как в Италии, Германии, Англии, основанный на бойцовских качествах. С моим ростом от меня ждут, что защитник должен быть агрессивен, хорошо играть головой, подключаться и забивать голы", – цитирует Бескоровайного Sport Arena.

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