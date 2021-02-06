"Есть такая фраза: "Чемпион мира по сборам". Мне очень хотелось бы, чтобы тот факт, что Коноплянка стал лучшим бомбардиром Шахтера на сборах, позволил ему стать игроком основного состава команды.

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Мы прекрасно понимаем, что свой выбор тренерский штаб сборной Украины будет делать не по матчам, где люди играют по тридцать минут, а по официальным встречам. Поединки на сборах через месяц забудутся, а будут обращать внимание на официальные матчи. Если Коноплянка будет основным игроком Шахтера, он будет и основным игроком сборной Украины. Ему нужна игровая практика, ему нужен игровой тонус и когда все это у него есть, то умножаем на его класс, качество, опыт и получаем сильную позицию в национальной сборной.

Мы помним историю, когда Коноплянка не играл в Шальке, Шевченко его вызвал в сборную, они поговорили, потом Коноплянка вышел и сыграл как артист", – сказал Вацко в программе "Вмикай підігрів".

Напомним, в последнем контрольном матче "горняков" на турецких сборах Коноплянка отметился дублем в ворота боснийского Бораца.

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