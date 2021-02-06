"Є така фраза: "Чемпіон світу за зборами". Мені дуже хотілося б, щоб той факт, що Коноплянка став найкращим бомбардиром Шахтаря на зборах, дозволив йому стати гравцем основного складу команди.

Ісмаїлі оцінив готовність поборотись за місце в основі Шахтаря після відновлення від важкої травми

Ми прекрасно розуміємо, що свій вибір тренерський штаб збірної України буде робити не по матчах, де люди грають по тридцять хвилин, а за офіційними зустрічами. Поєдинки на зборах через місяць забудуться, а будуть звертати увагу на офіційні матчі. Якщо Коноплянка буде основним гравцем Шахтаря, він буде і основним гравцем збірної України. Йому потрібна ігрова практика, йому потрібен ігровий тонус і коли все це у нього є, то множимо на його клас, якість, досвід і отримуємо сильну позицію в національній збірній.

Ми пам'ятаємо історію, коли Коноплянка не грав в Шальке, Шевченко його викликав до збірної, вони поговорили, потім Коноплянка вийшов і зіграв як артист", – сказав Вацко у програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, в останньому контрольному матчі "гірників" на турецьких зборах Коноплянка відзначився дублем у ворота боснійського Бораца.

Шахтар завершив зимові збори перемогою – дубль Коноплянки, довгоочікуваний камбек Ісмаїлі, помилки Бондаря