Чемпион мира Лебёф сравнил ван Дейка с легендой АПЛ и сделал неочевидный выбор

Экс-защитник лондонского Челси, чемпион мира-1998 и Европы два года спустя Франк Лебёф выбрал между центрбеком Ливерпуля Вирджил ван Дейком и его старшим коллегой по амплуа Неманьей Видичем.

"Я выбрал бы ван Дейка, потому что, по моему мнению, он более совершенный.

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Видич мне нравился, поскольку я думаю, что он был бульдогом и фантастическим защитником. Однако ван Дейк может вести за собой и команду, он способен выполнять различные передачи. Что касается Видича, то не думаю, что он умел это. И все же я готов снять перед ним шляпу, он был невероятным защитником", – цитирует Лебёфа Goal.com.

Напомним, что Неманья Видич выступал за Манчестер Юнайтед в 2006-2014 гг. и завоевал с манкунианцами 15 трофеев (в частности, 5 чемпионств, 1 кубок ЛЧ, 1 Клубный ЧМ). Зато Вирджил ван Дейк взял 3 титула с Ливерпулем.

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