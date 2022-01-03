"Общаемся с Александром Васильевичем регулярно, поздравляю его с победами. В последний раз разговаривали примерно два месяца назад. Александр Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в национальной сборной.

Бескоровайный имеет два варианта продолжения карьеры в Европе, – СМИ

Но в то же время рекомендовал сменить нынешний клуб, я должен иметь постоянную игровую практику. Это прекрасно понимаю и сам. Без железобетонного места в основе, желательно в команде из топ-чемпионата, трудно рассчитывать на вызов в главную команду страны.

Об Александре Васильевиче могу сказать только добрые слова: справедливый человек, всегда держащий слово, эмоциональный по-своему. Петраков – тренер высочайшего уровня. То, что он возглавляет национальную сборную Украины, в очередной раз свидетельствует об этом. Я благодарен ему, очень многому у него научился", – цитирует Бескоровайного Footboom .

Напомним, Даниил выступает за словацкий коллектив с лета 2018 года. В этом сезоне центральный защитник провел 14 матчей, в которых отличился голом. Под руководством Александра Петракова он становился чемпионом мира U-20 в 2019 году.

Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри