"Спілкуємося з Олександром Васильовичем регулярно, вітаю його з перемогами. Востаннє розмовляли приблизно два місяці тому. Олександр Петраков сказав, що у мене буде шанс зіграти в національній збірній.

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Але водночас рекомендував змінити теперішній клуб, я повинен мати постійну ігрову практику. Це чудово розумію і сам. Без залізобетонного місця в основі, бажано в команді з топ-чемпіонатів, важко розраховувати на виклик в головну команду країни.

Про Олександра Васильовича можу сказати лише добрі слова: справедлива людина, завжди тримає слово, емоційний по-своєму. Петраков – тренер найвищого рівня. Те, що він очолює національну збірну України, вкотре про це свідчить. Я вдячний йому, дуже багато у нього навчився", – цитує Бескоровайного Footboom.

Нагадаємо, Данило виступає за словацький колектив із літа 2018-го. Цього сезону центральний захисник провів 14 матчів, у яких відзначився голом. Під керівництвом Олександра Петракова він ставав чемпіоном світу U-20 у 2019 році.

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