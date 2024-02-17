Футбольный клуб Куликов-Белка планирует начать сезон 2024/25 во Второй лиге чемпионата Украины.

Куликов-Белка в матче с Карпатами /ФК Куликов-Белка

Чемпион Львовщины-2023 начал процедуру прохождения аттестации для получения допуска к соревнованиям во Второй лиге ПФЛ сезона 2024/25. Об этом клуб сообщил в своем Telegram-канале.

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Спортивный и исполнительный директор ФК Куликов-Белка – Владимир Дуткевич и Михаил Савка – в Киеве подали на рассмотрение пакет документов. Следующим шагом аттестации будет представление кадровой-административной документации, а также инфраструктурных и финансовых критериев.

В апреле-мае УАФ проведет инспекцию клуба, а завершение процедуры аттестации для участия команды во второй лиге запланировано на конец мая.

К слову, в сезоне-2023 Куликов-Белка стал чемпионом аматорского чемпионата Львовской области. В 10-ти матчах финального этапа команда одержала 9 побед, набрав 27 очков. За команду, которую возглавляет Богдан Костик, ранее выступал Виталий Равлик – нынешний игрок львовских Карпат.

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