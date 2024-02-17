Чемпіон Львівської області йде у професіонали – клуб вже подав документи в УАФ
Футбольний клуб Куликів-Білка планує розпочати сезон 2024/25 у Другій лізі чемпіонату України.
Чемпіон Львівщини-2023 розпочав процедуру проходження атестації для отримання допуску до змагань у Другій лізі ПФЛ сезону 2024/25. Про це клуб повідомив у своєму Telegram-каналі.
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Спортивний та виконавчий директор ФК Куликів-Білка – Володимир Дуткевич та Михайло Савка – у Києві подали на розгляд пакет документів. Наступним кроком атестації буде подання кадрової-адміністративної документації, а також інфраструктурних та фінансових критеріїв.
У квітні-травні УАФ проведе інспекцію клубу, а завершення процедури атестації для участі команди у другій лізі заплановано на кінець травня.
До слова, у сезоні-2023 Куликів-Білка став чемпіоном аматорського чемпіонату Львівської області. У 10-ти матчах фінального етапу команда здобула 9 перемог, набравши 27 очок. За команду, яку очолює Богдан Костик, раніше виступав Віталій Равлик – нинішній гравець львівських Карпат.
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