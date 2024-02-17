Куликів-Білка у матчі з Карпатами /ФК Куликів-Білка

Чемпіон Львівщини-2023 розпочав процедуру проходження атестації для отримання допуску до змагань у Другій лізі ПФЛ сезону 2024/25. Про це клуб повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Спортивний та виконавчий директор ФК Куликів-Білка – Володимир Дуткевич та Михайло Савка – у Києві подали на розгляд пакет документів. Наступним кроком атестації буде подання кадрової-адміністративної документації, а також інфраструктурних та фінансових критеріїв.

У квітні-травні УАФ проведе інспекцію клубу, а завершення процедури атестації для участі команди у другій лізі заплановано на кінець травня.

До слова, у сезоні-2023 Куликів-Білка став чемпіоном аматорського чемпіонату Львівської області. У 10-ти матчах фінального етапу команда здобула 9 перемог, набравши 27 очок. За команду, яку очолює Богдан Костик, раніше виступав Віталій Равлик – нинішній гравець львівських Карпат.

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