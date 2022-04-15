Чемпион Грузии сделал бесплатным вход на домашние матчи для украинцев
Почет украинскому народу во всем мире пытаются выразить разнообразными способами.
Граждане Украины смогут посещать домашние поединки Динамо Батуми бесплатно, сообщает пресс-служба грузинского клуба.
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"Согласно решению Совета директоров батумского Динамо, граждане Украины смогут бесплатно посещать ближайшие домашние матчи нашей команды. Уважаемые украинцы, в случае предъявления украинского паспорта в кассе стадиона, вам бесплатно предоставят билет на матч. Этой инициативой мы хотим еще раз выразить солидарность с вами и верим, что положительные эмоции, полученные на нашем стадионе, помогут укрепить ваш дух", – говорится в заявлении клуба.
Напомним, Динамо Батуми – действующий чемпион Грузии. В текущем сезоне команда, в составе которой выступает украинский защитник Александр Азацкий, идет в турнирной таблице первой – после 7-ми туров "пираты" набрали 16 очков.
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