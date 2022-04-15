Граждане Украины смогут посещать домашние поединки Динамо Батуми бесплатно, сообщает пресс-служба грузинского клуба.

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"Согласно решению Совета директоров батумского Динамо, граждане Украины смогут бесплатно посещать ближайшие домашние матчи нашей команды. Уважаемые украинцы, в случае предъявления украинского паспорта в кассе стадиона, вам бесплатно предоставят билет на матч. Этой инициативой мы хотим еще раз выразить солидарность с вами и верим, что положительные эмоции, полученные на нашем стадионе, помогут укрепить ваш дух", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Динамо Батуми – действующий чемпион Грузии. В текущем сезоне команда, в составе которой выступает украинский защитник Александр Азацкий, идет в турнирной таблице первой – после 7-ми туров "пираты" набрали 16 очков.

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