Громадяни України зможуть відвідувати домашні поєдинки Динамо Батумі безкоштовно, повідомляє прес-служба грузинського клубу.

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"Згідно з рішенням Ради директорів батумського Динамо, громадяни України зможуть безкоштовно відвідувати найближчі домашні матчі нашої команди. Шановні українці, у разі пред'явлення українського паспорту в касі стадіону, вам безкоштовно нададуть квиток на матч. Цією ініціативою ми хочемо ще раз висловити нашу солідарність з вами і віримо, що позитивні емоції, отримані на нашому стадіоні, допоможуть зміцнити ваш дух", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Динамо Батумі – чинний чемпіон Грузії. У поточному сезоні команда, у складі якої виступає український захисник Олександр Азацький, йде у турнірній таблиці першою – після 7-ми турів "пірати" набрали 16 очок.

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