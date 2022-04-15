"Ультрас Легии заявили, что не появятся на трибунах во время матча с Динамо. Я вижу во всей этой ситуации долю цинизма. К сожалению, война не стала возможностью для каждого переосмыслить свое отношение к тем или иным делам. На фоне тысяч жертв и страданий всей страны кто-то упорно пытается заработать на этом. Я знаю, что лгут даже о нашей благотворительности.

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Я также слышал эти слухи, что мы получили разрешение на выезд игроков за границу, и мы хотим использовать его для их продаж и использовать их для различных акций во время спаррингов. Нет, это не так. Мне пришлось сделать официальное заявление, что весной из Динамо никто из украинцев не уйдет.

Есть также вопросы заработка на матче в Варшаве. Уверяю, что все доходы от продажи билетов, футболок и рекламы будут переданы на счет посольства Украины в Варшаве. Единственное наше условие – вся сумма должна пойти на помощь гражданам нашей страны. Мы хотим поддержки беженцев, гуманитарных программ и медиков. Наш клуб не хочет ни копейки!

Я привык к тому, что даже когда делаешь все с самыми лучшими намерениями, всегда найдутся люди, которые захотят все перекрутить. Мы с братом управляем Динамо почти 30 лет. Произошли изменения в экономике и политике, который иногда, честно говоря, были для нас невыгодными. Ведь клуб всегда готов бороться за самые высокие цели, в том числе и на европейской арене.

Редко можно услышать слова благодарности. Я постоянно слышу, что Суркисы – узурпаторы, плохие руководители. Есть и другие эпитеты. Мне остается ответить одно: купите пакет акций, станьте совладельцем и войдите в правление. Затем возьмите на себя обслуживание команд, академии, инфраструктуры и персонала и создайте стратегию развития. Как ни странно, очереди желающих купить Динамо нет. Легко быть умным в Интернете или на проплаченных акциях протеста", – цитирует Суркиса TVP Sport.

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