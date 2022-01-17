Лига 1, 21-й тур

Марсель – Лилль – 1:1

Голы: Ундер, 75 – Ботман, 15

Марсель в текущем сезоне демонстрирует великолепные результаты, расположившись на третьей строчке чемпионата. Действующий чемпион не может похвастаться борьбой за лидерские позиции, но не он забил первым.

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Это Ботман отличился после паса Сантуша. Затем команда осталась в меньшинстве, чем воспользовались "олимпийцы". Ундер вырвал один зачетный бал для Марселя в конце встречи. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Команда Хорхе Сампаоли осталась третьей, набрав 37 очков, а подопечные Жослена Гурвеннека остались десятыми с 28 пунктами.

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