Лига 1: форвард Динамо не спас Труа от поражения Лиона, Монако разгромил новичка турнира
Состоялся ряд поединков 21-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига 1, 21-й тур
Лорьян – Анже – 0:0
Удаление: Думбия, 14 (А)
Монако – Клермон – 4:0
Голы: Диоп, 45+1, Бен-Еддер, 55, 62 (пен.), Силва, 83
Реймс – Метц – 0:1
Гол: Ниане, 61
Труа – Лион – 0:1
Гол: Дембеле, 33 (пен.)
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Монако уверенно подбирается к зоне еврокубков. На этот раз от королевского клуба пострадал скоромной Клермон. Хозяева полностью контролировали ход игры и забили сопернику 4 безответных мяча. Победа позволила подняться монегаскам на 5-е место.
Лион не знал вкуса победу еще с ноября, и наконец фаны команды получили повод для радости. В выездном поединке против Труа гости благодаря реализованному пенальти смогли вырвать три очка. За Труа весь матч на поле провел нападающий Динамо Жерсон Родригес, который не попадал в заявку последние 5 поединков.
В других матчах дня Метц минимально одолел Реймс, Лорьян и Анже сильнейшего не обнаружили.