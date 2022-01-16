Лига 1, 21-й тур

Лорьян – Анже – 0:0

Удаление: Думбия, 14 (А)

Монако – Клермон – 4:0

Голы: Диоп, 45+1, Бен-Еддер, 55, 62 (пен.), Силва, 83

Реймс – Метц – 0:1

Гол: Ниане, 61

Труа – Лион – 0:1

Гол: Дембеле, 33 (пен.)

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Монако уверенно подбирается к зоне еврокубков. На этот раз от королевского клуба пострадал скоромной Клермон. Хозяева полностью контролировали ход игры и забили сопернику 4 безответных мяча. Победа позволила подняться монегаскам на 5-е место.

Лион не знал вкуса победу еще с ноября, и наконец фаны команды получили повод для радости. В выездном поединке против Труа гости благодаря реализованному пенальти смогли вырвать три очка. За Труа весь матч на поле провел нападающий Динамо Жерсон Родригес, который не попадал в заявку последние 5 поединков.

В других матчах дня Метц минимально одолел Реймс, Лорьян и Анже сильнейшего не обнаружили.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ