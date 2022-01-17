Лілль та Марсель розійшлись миром у 21-му турі французької першості.

Ліга 1, 21-й тур

Марсель – Лілль – 1:1

Голи: Ундер, 75 – Ботман, 15

Марсель поточного сезону демонструє чудову ходу, розташувавшись на третій сходинці чемпіонату. Чинний чемпіон не може похвалитись боротьбою за лідерські позиції, але саме він першим забив.

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Це Ботман відзначився після пасу Сантуша. Опісля команда залишилась в меншості, чим скористались "олімпійці". Ундер вирвав один заліковий бал для Марселя наприкінці зустрічі. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Команда Хорхе Сампаолі залишилась третьою, набравши 37 очок, а підопічні Жослена Гурвеннека залишились десятими з 28-ма пунктами.

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