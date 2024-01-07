Мірча Луческу все ж отримав додатковий час на відпочинок від тренерської роботи.

Бешикташ офіційно підтвердив, що новим головним тренером став 69-річний Фернанду Сантуш. Подробиці контракту не уточнюються.

Луческу зізнався, коли планує повернутись до роботи після відставки з Динамо

Турецькі ЗМІ кілька днів активно сватали на тренерський місток "орлів" Мірчу Луческу, однак остаточний вибір виявився іншим. Сантуш стане четвертим керманичем Бешикташа в нинішньому сезоні. Переможець Євро-2016 залишався вільним після принизливого звільнення зі збірної Польщі у вересні 2023-го.

Нагадаємо, зараз Бешикташ йде на шостій сходинці чемпіонату Туреччини. "Орли" вибили Динамо з єврокубків, але потім самі провалили груповий етап Ліги конференцій.

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