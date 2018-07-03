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Чемберс продлил контракт с Арсеналом

13:52 15 Читати українською
Чемберс продлил контракт с Арсеналом
Калум Чемберс / Фото ФК Арсенал

Защитник Арсенала Калум Чемберс продолжил сотрудничество с клубом.

23-летний англичанин подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом, сообщает официальный сайт клуба.

Условия сделки не разглашаются.

Лено – игрок Арсенала

Чемберс перешел в Арсенал из Саутгемптона в прошлом сезоне провел за команду 24 матча. Всего в его активе 83 игры за "канониров".

Напомним, ранее коллега по команде Чемберса Джек Уилшир заявил, что покинет Арсенал.

Теги
Арсенал Арсенал Англия Калум Чемберс Калум Чемберс
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