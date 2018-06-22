Уилшир подтвердил, что покинет Арсенал

Полузащитник лондонского Арсенала Джек Уилшир продолжит карьеру в другой команде.

Хавбек "канониров" Джек Уилшир не будет выступать за Арсенал в следующем сезоне. О своем решении полузащитник сообщил на своей странице в Instagram.

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"Могу подтвердить, что покину Арсенал после окончания контракта в конце июня. После нескольких разговоров с клубом, а также встречи с новым главным тренером Унаи Эмери я понял, что у меня немного вариантов, но я решил уйти из-за футбольных причин", – написал Уилшир.

Долгое время стороны вели переговоры о продлении соглашения. "Канониры" хотели продлить контракт полузащитника, но хотели уменьшить его зарплату со 110 до 90 тысяч фунтов в неделю.