Челсі зацікавлений у поверненні Аке – він є вихованцем лондонців

Оборонець англійського Борнмута Натан Аке може повернутися до рідної команди. Лондонський Челсі готовий підсилитися центрбеком збірної Нідерландів.

"Сині" всерйоз розглядають варіант із поверненням 25-річного виконавця на Стемфорд Брідж, повідомляє The Guardian.

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У найближче трансферне вікно Челсі зможе знову підписувати нових виконавців після трансферного бану. Аке розглядається як варіант підсилення лінії оборони. Борнмут може вилетіти з АПЛ, що змусить "вишеньок" продавати лідерів за помірні суми. Щоправда, раніше британські медіа писали про пункт зворотного викупу центрбека для Челсі за 40 млн фунтів.

У нинішньому сезоні Натан Аке провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. У структурі Челсі нідерландець перебував у 2011-2017 рр., але провів за лондонців лише 17 поєдинків у різних змаганнях.

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