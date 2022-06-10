Сегодня в Англии официально открылось летнее трансферное окно, потому многие клубы прощаются со свободными агентами.

Челси на своем официальном сайте подтвердил уход 4 игроков в дополнение к уже перебравшемуся в Реал Антонио Рюдигеру.

Манчестер Юнайтед официально избавился от 11 игроков – в списке куча звездных фамилий

Самое звездное имя – центрбек Андреас Кристенсен, которого уже ждет Барселона. Достоин внимания и Дэнни Дринкуотер. Полузащитник был лидером чемпионского Лестера и летом 2017-го перешел в Челси за 34 млн фунтов. Впрочем, Дэнни запомнился на Стэмфорд Бридж не игрой, а постоянными скандалами и арендами в менее статусные клубы. Две другие потери – Чарли Мусонда и Джейк Кларк-Солтер.

Напомним, прошлый сезон Челси завершил на третьей строчке АПЛ, а также проиграл внутренние кубковые финалы Ливерпулю.

Ливерпуль утер нос Манчестер Сити: АПЛ назвала символическую сборную сезона