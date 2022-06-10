Контракты 11 игроков завершились, поэтому они получат статус свободных агентов, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Де Йонг дал добро на переход в Манчестер Юнайтед – два фактора сыграли решающую роль

Особенно выделяются 5 имен – Эдинсон Кавани, Хуан Мата, Джесси Лингард, Неманья Матич и Поль Погба. Это титулованные исполнители, у которых будет немало предложений на рынке. Резервный голкипер Ли Грант завершил карьеру, а еще 5 молодых воспитанников будут искать новое место работы – Д'Мани Мейлор, Рис Дивайн, Пол МакШейн, Коннор Стэнли и Пол Вулстон.

Напомним, нынешним летом Манчестер Юнайтед получил нового тренера, пригласив Эрика Тен Хага. Манкунианцы финишировали в АПЛ только шестыми, потому остались без Лиги чемпионов.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий