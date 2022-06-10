Манчестер Юнайтед официально избавился от 11 игроков – в списке куча звездных фамилий
Манчестер Юнайтед обнародовал впечатляющий список футболистов, завершивших свои выступления на Олд Траффорд.
Контракты 11 игроков завершились, поэтому они получат статус свободных агентов, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
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Особенно выделяются 5 имен – Эдинсон Кавани, Хуан Мата, Джесси Лингард, Неманья Матич и Поль Погба. Это титулованные исполнители, у которых будет немало предложений на рынке. Резервный голкипер Ли Грант завершил карьеру, а еще 5 молодых воспитанников будут искать новое место работы – Д'Мани Мейлор, Рис Дивайн, Пол МакШейн, Коннор Стэнли и Пол Вулстон.
Напомним, нынешним летом Манчестер Юнайтед получил нового тренера, пригласив Эрика Тен Хага. Манкунианцы финишировали в АПЛ только шестыми, потому остались без Лиги чемпионов.
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