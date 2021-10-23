Родина игры миллионов получила право принимать чемпионат мира 1966 года. Британцы едва не потерпели позор, который надолго перечеркнул бы все футбольные достижения. Спас ситуацию пес Пиклз.

22 августа 1960. В Риме решается, какая страна примет чемпионат мира-1966. Среди претендентов – Испания, ФРГ и Англия. Победу суждено праздновать родоначальникам футбола, а вся страна начала масштабную подготовку к большому футбольному событию.

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Турнир должен был пройти с 11 по 30 июля июля. К приему гостей все было готово: все меры отработаны, логистика спланирована до секунды. Но за несколько месяцев до турнира произошло событие, которое могло свести все старания на нет.

"Золотая богиня" – кубок, вручаемый чемпионам мира, трофей, который символизирует первенство в футбольном мире. Ее спроектировал вдохновитель и основатель чемпионата мира по футболу Жюль Риме. Воплотил идею Кубка в жизнь в 1930 году французский скульптор Абель Лафлер.

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Кубок представлял собой восьмигранную золотую чашу, которую поддерживала фигура богини победы. Основа была составлена из полудрагоценных камней. Современный вид кубок получил уже в 1970 году, после того, как Бразилия в третий раз стала сильнейшей командой планеты и получила трофей навсегда.

Перед чемпионатом мира трофей привезли в Англию. ФА попросили выставить "богиню" в Вестминстере, сразу напротив парламента. Футбольная ассоциация дала "зеленый свет" при условии, что все меры безопасности будут выполнены. Президент ФИФА Стэнли Роуз тоже был не против.

20 марта 1966. Фирма, которая занималась охраной трофея, легкомысленно пропустила момент закрытия выставки. Через черный ход зашел худой мужчина 30 лет, спортивного телосложения и с черными волосами. Он взял кубок и скрылся с ним в неизвестном направлении. За 4 месяца до чемпионата мира трофей исчез!

Лондонская полиция бросила на поиски злоумышленника и кубка все имеющиеся силы – безрезультатно. Вскоре президент ФА Джо Мирс получил звонок от неизвестного, который представился Джексоном. Тот требовал 15 тысяч фунтов стерлингов.

Для вас этот кубок важен, а я держу в руках просто кусок золота. Дайте мне деньги, или я буду вынужден переплавить кубок, – сказал преступник.

Детективы организовали встречу со злоумышленником и подготовили деньги, настоящими была только незначительная часть купюр. Эдвард Бечли, который пришел на встречу, заподозрил "подставу" и попытался убежать. Мужчина уверял, что он лишь посредник, но найти преступника по его описанию не удалось. Организаторы потеряли надежду найти кубок и изготовили его точную копию.

К счастью, все сложилось удачно. За 3 месяца до турнира собака по кличке Пиклз обнюхивал лондонские кусты. Твердый предмет, завернутый в газету, заинтересовал животное, поэтому пес начал проявлять к нему повышенный интерес. Хозяина обеспокоило, что его любимец так долго делает в кустах, поэтому подошел проверить, что случилось. Вот так курьезно завершились поиски золотого трофея.

Пиклз сразу стал народным любимцем и национальным героем, он получил большую славу, чем многие участники того Мундиаля. Копия трофея 1966 года и ошейник Пиклза стали экспонатами Национального музея футбола в Манчестере, где они хранятся по сей день.

А британская сборная на волне национальной эйфории сумела подарить стране невиданный праздник, дойдя до финала турнира и одолев ФРГ со счетом 4:2 благодаря дублю Херста в компенсированное время. Родоначальники футбола не только сумели найти украденный трофей, но и оставить его на родине игры миллионов.