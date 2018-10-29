Манчестер Юнайтед минимально обыграл Эвертон: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья

В рамках 10 тура АПЛ Кристал Пэлас принимал дома Арсенал, Челси пришел в гости к Бернли, а Манчестер Юнайтед встретился с Эвертоном. Счета и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Челси в гостях разгромил Бернли. Начало погрома положил Мората в середине первого тайма. "Аристократы" продолжали доминировать и во втором тайме, в котором окончательно и добили соперника. В третьем матче подряд отличился Баркли, а за 6 минут Рус ассистировал Виллиану. Точку в матче поставил Лофтус-Чик после выхода на замену.

Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас. Первый тайм проходил на равных, однако уже в дополнительное время Мустафи сфолил в своей штрафной, а Миливоевич реализовал пенальти. Во втором тайме "канониры" сумели не только отыграться, но и выйти вперед благодаря голам Джаки и Обамеянга. Однако все тот же Миливоевич с еще одного пенальти на 83 минуте прервал 11 матчевую победную серию Арсенала во всех турнирах.

Манчестер Юнайтед разобрался с Эвертоном. В первом тайме Погба открыл счет в матче, добив собственный нереализованный пенальти. В начале второй половины Поль ассистировал Мартиал. Сигурдссон один мяч отыграл ударом с пенальти, однако Манчестер Юнайтед удержал победу в матче. Отметим, что экс-горняки Фред и Бернард начали матч в старте. Бернард сыграл 62 минут за "ирисок", а вот Фред был заменен только в компенсированное время.

Благодаря этой победе Челси набрал 24 очка и приблизился к Ливерпулю, Бернли и Кристал Пэлас с 8 пунктами остались на 15 и 14 местах соответственно. Арсенал с 22 зачетными баллами остался четвертым. Манчестер Юнайтед набрал 17 очков и обогнал Эвертон, который с 15 пунктами остался на 9 месте.

Чемпионат Англии 2018/19, 10 тур

Бернли – Челси – 0:4

Голы: Мората, 22, Баркли, 57, Виллиан, 63, Лофтус-Чик, 90+3

Кристал Пэлас – Арсенал – 2:2

Голы: Миливоевич, 45+1, (пен), 83, (пен) – Джака, 51, Обамеянг, 56

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:1

Голы: Погба, 27, Мартиаль, 49 – Сигурдссон, 77, (пен)

Нереализованный пенальти: Погба, 27