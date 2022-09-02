Бельгийский нападающий Миши Батшуайи не смог продолжить карьеру в Англии, но нашел вариант на Босфоре.

Батшуайи в последний день летнего окна должен был перейти в Ноттингем Форест. Стороны согласовали трансфер, но Челси не успел вовремя послать документы из-за занятости другими соглашениями, сообщает Фабрицио Романо.

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Форвард сборной Бельгии оперативно нашёл другое место работы. Миши договорился о переходе в Фенербахче, сообщает пресс-служба клуба. В Турции трансферное окно открыто до 8 сентября. Фенербахче сыграет с Динамо в группе Лиги Европы.

Предыдущий сезон Батшуайи провел как раз в Турции. Миши забил 14 голов в 33 матчах за Бешикташ. Форвард регулярно вызывается в сборную Бельгии. В июньских матчах Лиги наций он отличился 2 голами и 2 ассистами.

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