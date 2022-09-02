Бельгійський нападник Міши Батшуаї не зміг продовжити кар'єру в Англії, але знайшов варіант на Босфорі.

Батшуаї в останній день літнього вікна мав перейти в Ноттінгем Форест. Сторони узгодили трансфер, але Челсі не встиг вчасно надіслати документи через зайнятість іншими угодами, повідомляє Фабріціо Романо.

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Форвард збірної Бельгії оперативно знайшов інше місце роботи. Міши домовився про перехід у Фенербахче, інформує пресслужба клубу. У Туреччині трансферне вікно відчинене до 8 вересня. Фенербахче зіграє з Динамо в групі Ліги Європи.

Попередній сезон Батшуаї провів саме в Туреччині. Міши забив 14 голів у 33 матчах за Бешикташ. Форвард регулярно викликається у збірну Бельгії. У червневих матчах Ліги націй він відзначився 2 голами та 2 асистами.

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