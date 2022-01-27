Лондонцы готовы составить Реалу и Барселоне конкуренцию в борьбе за 21-летнего бомбардира, информирует Fichajes.net.

Холанд назвал лучшего игрока 2021 года

Челси успел быстро разочароваться в Ромелу Лукаку, за которого летом заплатили Интеру 115 млн евро. Бельгиец получил несколько травм да еще позволил себе публично критиковать Томаса Тухеля. Лондонцы попытаются продать Лукаку по максимальной цене, а затем сразиться за Холанда.

Напомним, в нынешнем сезоне звезда Боруссии провел 20 матчей и отличился 23 голами. Статистика Лукаку гораздо скромнее – всего 8 точных ударов в 24 матчах.

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