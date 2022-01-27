Лондонці готові скласти Реалу і Барселоні конкуренцію у боротьбі за 21-річного бомбардира, повідомляє Fichajes.net.

Холанд назвав найкращого гравця 2021 року

Челсі встиг швидко розчаруватися у Ромелу Лукаку, за якого влітку заплатили Інтеру 115 млн євро. Бельгієць мав кілька травм та ще й дозволив собі публічно критикувати Томаса Тухеля. Лондонці спробують продати Лукаку за якомога більшу ціну, а потім поборотися за Холанда.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні зірка Борусії провів 20 матчів та відзначився 23 голами. Статистика Лукаку значно скромніша – всього 8 точних ударів у 24 матчах.

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