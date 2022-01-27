Холанд назвал лучшего игрока 2021 года
Нападающий Борусии Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинг Холанд выбрал тройку лучших футболистов 2021 года.
"Это хороший вопрос, но я думаю, что следует поставить Левандовски на первое место.
Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА
Бензема, как мне кажется, отлично играет, но так же великолепен и Месси. Поэтому Карим и Лионель разделят вторую и третью строчки", – цитирует Холанда Sky Sports.
Напомним, в прошлом году France Football вручил "Золотой мяч" нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси. Лидер Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
"Став гравцем, про якого говорив Зідан": інтерв'ю Бензема – про Роналду в Реалі, Мбаппе у збірній та ідеального форварда