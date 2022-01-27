"Это хороший вопрос, но я думаю, что следует поставить Левандовски на первое место.

Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА

Бензема, как мне кажется, отлично играет, но так же великолепен и Месси. Поэтому Карим и Лионель разделят вторую и третью строчки", – цитирует Холанда Sky Sports .

Напомним, в прошлом году France Football вручил "Золотой мяч" нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси. Лидер Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

"Став гравцем, про якого говорив Зідан": інтерв'ю Бензема – про Роналду в Реалі, Мбаппе у збірній та ідеального форварда