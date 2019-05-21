Челси позволит Азару присоединиться к Реала этим летом несмотря на трансферный бан, – Daily Star

Челси готов распрощаться с Эденом Азаром уже этим летом.

Челси позволит Азару перейти в мадридский Реал этим летом, чтобы не потерять игрока бесплатно, передает Daily Star.

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По информации издания, лондонцы могут закрыть вопрос насчет финансового фэйр-плей за счет продажи бельгийца. Добавим, что у Азара остался последний год по контракту, после завершения которого вингер может покинуть команду на правах свободного агента.

В текущем сезоне Эден провел 51 матч во всех турнирах за Челси, отметившись 19 голами и 16 голевыми передачами.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю