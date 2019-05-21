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Челсі дозволить Азару приєднатись до Реала цього літа попри трансферний бан, – Daily Star

09:49 443 Читать на русском
Челсі дозволить Азару приєднатись до Реала цього літа попри трансферний бан, – Daily Star
Еден Азар / Brila

Челсі готовий розпрощатись з Еденом Азаром вже цього літа.

Челсі дозволить Азару перейти до мадридського Реала цього літа, аби не втратити гравця безкоштовно, передає Daily Star.

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За інформацією видання, лондонці можуть закрити питання щодо фінансового фейр-плей за рахунок продажу бельгійця. Додамо, що в Азара залишився останній рік за контрактом, після завершення якого вінгер може залишити команду на правах вільного агента.

В поточному сезоні Еден провів 51 матч у всіх турнірах за Челсі, відзначившись 19 голами та 16 гольовими передачами.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

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Теги
Челсі Челсі Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Фінансовий fair-play
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