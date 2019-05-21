Челсі дозволить Азару приєднатись до Реала цього літа попри трансферний бан, – Daily Star

Челсі готовий розпрощатись з Еденом Азаром вже цього літа.

Челсі дозволить Азару перейти до мадридського Реала цього літа, аби не втратити гравця безкоштовно, передає Daily Star.

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За інформацією видання, лондонці можуть закрити питання щодо фінансового фейр-плей за рахунок продажу бельгійця. Додамо, що в Азара залишився останній рік за контрактом, після завершення якого вінгер може залишити команду на правах вільного агента.

В поточному сезоні Еден провів 51 матч у всіх турнірах за Челсі, відзначившись 19 голами та 16 гольовими передачами.

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