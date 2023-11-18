Челси подыскал нового нападающего – "синие" нацелились на "нового Мбаппе"
Челси планирует усилить линии атаки, приобретя вингера Монако, которого сравнивают с Килианом Мбаппе.
Руководство лондонцев изменило стратегию в отношении трансферов. Челси старается подрисовать лишь молодых игроков, которые в перспективе станут лидерами на долгие годы. "Синие" внимательно следят не только за звездами, но и за молодыми талантами из мировых академий.
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Как сообщает Onefootball, Челси планирует подписать вингера Монако Маламина Эфекеле. 19-летний француз уже регулярно тренируется с первой командой монегасков, хотя еще не дебютировал в чемпионате Франции. Его часто называют "следующим Мбаппе" из-за схожести действий на поле. К тому же Эфекеле тренировался в Бонде, как и звезда ПСЖ.
Действующее соглашение Маламина с Монако действует до 2025 года. За вингером также внимательно следят Валенсия и несколько клубов из Бундеслиги.
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