Руководство лондонцев изменило стратегию в отношении трансферов. Челси старается подрисовать лишь молодых игроков, которые в перспективе станут лидерами на долгие годы. "Синие" внимательно следят не только за звездами, но и за молодыми талантами из мировых академий.

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Как сообщает Onefootball, Челси планирует подписать вингера Монако Маламина Эфекеле. 19-летний француз уже регулярно тренируется с первой командой монегасков, хотя еще не дебютировал в чемпионате Франции. Его часто называют "следующим Мбаппе" из-за схожести действий на поле. К тому же Эфекеле тренировался в Бонде, как и звезда ПСЖ.

Действующее соглашение Маламина с Монако действует до 2025 года. За вингером также внимательно следят Валенсия и несколько клубов из Бундеслиги.

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