Челсі підшукав нового нападника – "сині" націлилися на "нового Мбаппе"
Челсі планує посилити лінії атаки, придбавши вінгера Монако, якого порівнюють з Кіліаном Мбаппе.
Керівництво лондонців змінило стратегію щодо трансферів. Челсі намагається підписувати лише молодих гравців, які в перспективі стануть лідерами на довгі роки. "Сині" уважно стежать не тільки за зірками, а й за молодими талантами зі світових академій.
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Як повідомляє Onefootball, Челсі планує підписати вінгера Монако Маламіна Ефекеле. 19-річний француз вже регулярно тренується з першою командою монегасків, хоча ще не дебютував в чемпіонаті Франції. Його часто називають "наступним Мбаппе" через схожість дій на полі. До того ж Ефекеле тренувався в Бонді, як і зірка ПСЖ.
Чинна угода Маламіна з Монако діє до 2025 року. За вінгером також уважно стежать Валенсія та кілька клубів з Бундесліги.
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