Керівництво лондонців змінило стратегію щодо трансферів. Челсі намагається підписувати лише молодих гравців, які в перспективі стануть лідерами на довгі роки. "Сині" уважно стежать не тільки за зірками, а й за молодими талантами зі світових академій.

Зідан очолить Марсель лише за однієї умови

Як повідомляє Onefootball, Челсі планує підписати вінгера Монако Маламіна Ефекеле. 19-річний француз вже регулярно тренується з першою командою монегасків, хоча ще не дебютував в чемпіонаті Франції. Його часто називають "наступним Мбаппе" через схожість дій на полі. До того ж Ефекеле тренувався в Бонді, як і зірка ПСЖ.

Чинна угода Маламіна з Монако діє до 2025 року. За вінгером також уважно стежать Валенсія та кілька клубів з Бундесліги.

Чорний янгол Марселя: як легендарний клуб став заручником терору жорстокого ультрас