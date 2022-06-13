Хавбек Билли Гилмор снова попытается закрепиться в лондонском клубе.

Новое соглашение полузащитника сборной Шотландии рассчитано до лета 2024 года. Лондонский клуб воспользовался опцией продления контракта еще на 2 сезона, сообщает официальный сайт Челси.

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Прошлый сезон 21-летний Гилмор провел в составе Норвича, но не сумел помочь "канарейкам" избежать вылета из АПЛ. За первую команду Челси центральный полузащитник сыграл 22 матча, результативными действиями не отмечался. В составе "пенсионеров" выиграл Лигу чемпионов 2020/21.

Недавно Билли Гилмор сыграл против Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022, а осенью снова будет противостоять "сине-желтым" уже в рамках Лиги наций.