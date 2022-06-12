Фаворитом на подписание 18-летнего голкипера Чикаго Файр считался Реал, однако сейчас главным претендентом стали "синие". Об этом сообщил журналист Том Богерт в Twitter.

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По его словам, Челси намного ближе к подписанию Габриэля Слонины, соглашение которого с клубом МЦС рассчитано до конца 2023 года. Козырь лондонцев – они готовы оставить вратаря в Чикаго еще на полтора года на правах аренды.

Впрочем, пока переход вратаря еще не согласован – переговоры между клубами продолжаются.

Отметим, что потенциальный срыв трансфера американца польского происхождения может помочь Андрею Лунину остаться в Реале. Пока будущее украинца находится под вопросом – не исключено, что Лунин решит уйти из Мадрида в поисках игровой практики.

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