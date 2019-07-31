Челси перестрелял Ред Булл в спарринге – звездный новичок лондонцев отличился дублем

Челси и Ред Булл не скупились на голы в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Ред Булл – Челси – 3:5

Голы: Онгюен, 50, Минамино, 85, 90+2 (пен.) – Пулишич, 20, 28, Баркли, 23 (пен.), Педро, 57, Батшуаи, 88

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Уже после первого тайме "синие" обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча, 2 из которых забил новоиспеченный полузащитник Челси Кристиан Пулишич.

После перерыва австрийцы сумели отквитать один мяч, на что соперник ответил еще двумя голами.

В конце встречи игроки лондонского клуба расслабились и позволили сопернику дважды поразить свои ворота. В итоге – 3:5, заслуженная победа Челси.

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