toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Челси перестрелял Ред Булл в спарринге – звездный новичок лондонцев отличился дублем

31 июля 23:59 35 Читати українською
Челси перестрелял Ред Булл в спарринге – звездный новичок лондонцев отличился дублем
Кристиан Пулишич / Фото ФК Челси

Челси и Ред Булл не скупились на голы в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Ред Булл – Челси – 3:5

Голы: Онгюен, 50, Минамино, 85, 90+2 (пен.) – Пулишич, 20, 28, Баркли, 23 (пен.), Педро, 57, Батшуаи, 88

Ливерпуль на классе победил Лион в спарринге

Уже после первого тайме "синие" обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча, 2 из которых забил новоиспеченный полузащитник Челси Кристиан Пулишич.

После перерыва австрийцы сумели отквитать один мяч, на что соперник ответил еще двумя голами.

В конце встречи игроки лондонского клуба расслабились и позволили сопернику дважды поразить свои ворота. В итоге – 3:5, заслуженная победа Челси.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

blog_ava
"Чернобыльский Месси" в ожидании культового номера в Селтике: взрывная реакция фанатов на фантастический гол Шведа в ЛЧ
31 июля
1530
Теги
Челси Челси Ред Булл Ред Булл Товарищеские матчи Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
42
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук