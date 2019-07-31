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Челсі перестріляв Ред Булл у спарингу: Пулішіч відзначився дублем, а Педро – розкішним "скорпіоном"

31 липня 23:59 298 Читать на русском
Челсі перестріляв Ред Булл у спарингу: Пулішіч відзначився дублем, а Педро – розкішним "скорпіоном"
Крістіан Пулішіч / Фото ФК Челсі

Челсі та Ред Булл не скупились на голи у товариському матчі.

Товариський матч

Ред Булл – Челсі – 3:5

Голи: Онгюен, 50, Мінаміно, 85, 90+2 (пен.) – Пулішіч, 20, 28, Барклі, 23 (пен.), Педро, 57, Батшуаї, 88

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Вже після першого таймі "сині" забезпечили собі комфортну перевагу у три м'ячі, 2 з яких забив новоспечений півзахисник Челсі Крістіан Пулішіч.

Після перерви австрійці зуміли відквитати один м'яч, на що суперник відповів ще двома голами. Справжньою родзинкою вечора став гол Педро, який "ударом скорпіона" перевів м'яч в сітку воріт.

Наприкінці зустрічі гравці лондонського клубу розслабились і дозволили супернику двічі вразити свої ворота. В підсумку – 3:5, заслужена перемога Челсі.

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Товариські матчі Челсі Челсі Ред Булл Ред Булл Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч
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