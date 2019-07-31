Ливерпуль на классе победил Лион в спарринге

Лион не смог составить Ливерпулю достойную конкуренцию в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Ливерпуль – Лион – 3:1

Голы: Фирмино, 17 Андерсен, 21 (аг), Уилсон, 53 – Депай, 4 (пен.)

Ливерпуль подписал очередного юного таланта

Неожиданно счет открыли именно игроки французского клуба. Депай уверенно реализовал пенальти.

Мерсисайдцы быстро пришли в себя и на правах триумфатора Лиги чемпионов еще до перерыва дважды отличились в воротах соперника.

Во второй половине встречи кардинальных изменений не было, Ливерпуль владел инициативой, которая конвертировалась в третий гол.

Зинченко как основная опция Гвардиолы на Суперкубок Англии Ливерпуль – Манчестер Сити: украинца оценили выше конкурента