toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ливерпуль на классе победил Лион в спарринге

31 июля 22:39 92 Читати українською
Ливерпуль на классе победил Лион в спарринге
Роберто Фирмино / Фото ФК Ливерпуль

Лион не смог составить Ливерпулю достойную конкуренцию в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Ливерпуль – Лион – 3:1

Голы: Фирмино, 17 Андерсен, 21 (аг), Уилсон, 53 – Депай, 4 (пен.)

Ливерпуль подписал очередного юного таланта

Неожиданно счет открыли именно игроки французского клуба. Депай уверенно реализовал пенальти.

Мерсисайдцы быстро пришли в себя и на правах триумфатора Лиги чемпионов еще до перерыва дважды отличились в воротах соперника.

Во второй половине встречи кардинальных изменений не было, Ливерпуль владел инициативой, которая конвертировалась в третий гол.

Зинченко как основная опция Гвардиолы на Суперкубок Англии Ливерпуль – Манчестер Сити: украинца оценили выше конкурента

blog_ava
Молодой форвард Динамо перешел в испанский клуб, – СМИ
31 июля
1602
Теги
Товарищеские матчи Ливерпуль Ливерпуль Лион Лион
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
41
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук