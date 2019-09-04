Челси отправил резервного голкипера в Эредивизи

Лондонский Челси отдал в аренду нидерландскому Витессу голкипера Джамаля Блэкмена.

Витесс подписал вратаря "синих". Об этом рапортуют официальные сайты обоих клубов.

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Блэкмен проведет в Эредивизи сезон 2019/20. Эта аренда уже шестая для 25-летнего англичанина. Ранее он выступал за Мидлсбро, шведский Эстерсунд, Уиком, Шеффилд Юнайтед и Лидс. Однако, Блэкмен до сих пор не провел ни одного матча в составе Челси.

На профессиональную уровне Джамаль Блэкмен был основным вратарем только в двух командах – Уикоме (сезон 2016/17) и Шеффилд Юнайтед (2017/18).