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Челси отправил резервного голкипера в Эредивизи

00:45 9 Читати українською
Челси отправил резервного голкипера в Эредивизи
Джамаль Блэкмен / Reuters

Лондонский Челси отдал в аренду нидерландскому Витессу голкипера Джамаля Блэкмена.

Витесс подписал вратаря "синих". Об этом рапортуют официальные сайты обоих клубов.

Челси отправил двух игроков в Ла Лигу

Блэкмен проведет в Эредивизи сезон 2019/20. Эта аренда уже шестая для 25-летнего англичанина. Ранее он выступал за Мидлсбро, шведский Эстерсунд, Уиком, Шеффилд Юнайтед и Лидс. Однако, Блэкмен до сих пор не провел ни одного матча в составе Челси.

На профессиональную уровне Джамаль Блэкмен был основным вратарем только в двух командах – Уикоме (сезон 2016/17) и Шеффилд Юнайтед (2017/18).

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