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Челсі відправив резервного голкіпера в Ередивізі

00:45 45 Читать на русском
Челсі відправив резервного голкіпера в Ередивізі
Джамаль Блекмен / Reuters

Лондонський Челсі віддав в оренду нідерландському Вітессу голкіпера Джамаля Блекмена.

Вітесс підписав воротаря "синіх". Про це рапортують офіційні сайти обох клубів.

Челсі відправив двох гравців у Ла Лігу

Блекмен проведе в Ередивізі сезон 2019/20. Ця оренда вже шоста для 25-річного англійця. Раніше він виступав за Мідлсбро, шведський Естерсунд, Уіком, Шеффілд Юнайтед і Лідс. Проте, Блекмен досі не провів жодного матчу в складі Челсі.

На професіональну рівні Джамаль Блекмен був основним воротарем лише в двох командах – Уікомі (сезон 2016/17) та Шеффілд Юнайтед (2017/18).

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