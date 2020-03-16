Челси определил приоритетную цель на лето

Лондонский Челси желает доукомплектовать атакующую линию в летнее трансферное окно. На радар "синих" вернулся звездный исполнитель из французской Лиги 1, которого называют "новым Дрогба".

Трансфер форварда Лиона Муссы Дембеле стал приоритетным на лето для боссов лондонцев, сообщает The Athletic.

Маунт вместе с одноклубником Ярмоленко нарушил карантин и может быть наказан

"Синие" вернулись к идее подписания 23-летнего нападающего после неудачной попытки оформить трансфер француза в январе. Конкуренцию Челси, очевидно, составят другие гранды АПЛ – Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал. Возвращение к кандидатуре Дембеле также означает, что Челси не верит в свои шансы подписать форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера. На него охотятся Бавария, Ливерпуль и ряд других европейских топ-клубов.

В сезоне 2019/20 Мусса Дембеле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020