toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Челси определил приоритетную цель на лето

12:56 106 Читати українською
Челси определил приоритетную цель на лето
Мусса Дембеле / AFP

Лондонский Челси желает доукомплектовать атакующую линию в летнее трансферное окно. На радар "синих" вернулся звездный исполнитель из французской Лиги 1, которого называют "новым Дрогба".

Трансфер форварда Лиона Муссы Дембеле стал приоритетным на лето для боссов лондонцев, сообщает The Athletic.

Маунт вместе с одноклубником Ярмоленко нарушил карантин и может быть наказан

"Синие" вернулись к идее подписания 23-летнего нападающего после неудачной попытки оформить трансфер француза в январе. Конкуренцию Челси, очевидно, составят другие гранды АПЛ – Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал. Возвращение к кандидатуре Дембеле также означает, что Челси не верит в свои шансы подписать форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера. На него охотятся Бавария, Ливерпуль и ряд других европейских топ-клубов.

В сезоне 2019/20 Мусса Дембеле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
21-летний испанский футболист умер с симптомами коронавируса
12:27
334
Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Челси Мусса Дембеле Мусса Дембеле Челси Челси Лион Лион
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
58
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук