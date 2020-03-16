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Маунт вместе с одноклубником Ярмоленко нарушил карантин и может быть наказан

11:04 79 Читати українською
Маунт вместе с одноклубником Ярмоленко нарушил карантин и может быть наказан
Мейсон Маунт / Reuters

Папарацци поймали полузащитника Челси Мейсона Маунта в одном из парков Лондона, хотя он должен был находиться в самоизоляции. Вместе с ним режим карантина нарушил еще один кандидат в сборную Англии.

Хавбек "синих" отдыхал в одном из столичных парков. Эту информацию и фотографии распространил Mirror.

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Маунт должен находиться на 2-недельном карантине из-за обнаруженного у вингера Челси Каллума Хадсона-Одоя коронавируса. Все игроки лондонского гранда обязаны были оставаться дома. Теперь юного полузащитника может ожидать серьезное дисциплинарное наказание.

Кроме того, вместе с Маунтом заметили и центрхава Вест Хэма Деклана Райса. "Молотки" имели ограничения из-за контактов с больным наставником Арсенала Микелем Артетой, но, очевидно, самоизоляция одноклубников Ярмоленко завершилась.

К слову, Мейсон Маунт и Деклан Райс являются кандидатами в сборную Англии.

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Теги
коронавирус Англия Вест Хэм Вест Хэм Челси Челси Мейсон Маунт Мейсон Маунт Деклан Райс Деклан Райс
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