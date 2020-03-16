Маунт вместе с одноклубником Ярмоленко нарушил карантин и может быть наказан

Папарацци поймали полузащитника Челси Мейсона Маунта в одном из парков Лондона, хотя он должен был находиться в самоизоляции. Вместе с ним режим карантина нарушил еще один кандидат в сборную Англии.

Хавбек "синих" отдыхал в одном из столичных парков. Эту информацию и фотографии распространил Mirror.

Зинченко признался, как Влада Седан заботится о его здоровье во время пандемии коронавируса

Маунт должен находиться на 2-недельном карантине из-за обнаруженного у вингера Челси Каллума Хадсона-Одоя коронавируса. Все игроки лондонского гранда обязаны были оставаться дома. Теперь юного полузащитника может ожидать серьезное дисциплинарное наказание.

Кроме того, вместе с Маунтом заметили и центрхава Вест Хэма Деклана Райса. "Молотки" имели ограничения из-за контактов с больным наставником Арсенала Микелем Артетой, но, очевидно, самоизоляция одноклубников Ярмоленко завершилась.

К слову, Мейсон Маунт и Деклан Райс являются кандидатами в сборную Англии.

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов