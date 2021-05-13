Форма сохранила традиционный для лондонского клуба синий цвет, а по бокам содержит желтые вертикальные полосы. Также на футболку нанесен двойной принт. Заметим, что стартовая цена на футболку в официальном фан-шопе Челси стартует от 70 фунтов (реплика) и 105 фунтов (оригинал).

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Напомним, Челси занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ, а еще команда Томаса Тухеля сыграет в двух финалах. В решающем поединке за Кубок Англии "пенсионеры" 15 мая сыграют с Лестером, а 29 числа Челси выйдет на финал ЛЧ против Манчестер Сити.

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В новой форме команда Тухеля впервые выйдет именно на финальный поединок Кубка Англии против Лестера.

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