В будущем сезоне Милан будет выступать в довольно нетипичном дизайне – теперь полосы на футболке иметь различные размеры, информирует официальный твиттер клуба.

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Обычно форма итальянского гранда имела красные и черные полосы одинаковых размеров, но теперь будет пять черных полосок, которые станут основным цветом. Интересно, что последний раз подобное изменение дизайна привела к неудачным результатам – Милан занял 10 место в Серии А по итогам сезона 2014/15, когда играл в форме с неравномерными полосами.

К слову, "россонери" занимают 3 место из 72 очками в активе и претендуют на место в Лиге чемпионов за три тура до окончания первенства.

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