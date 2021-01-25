"Мы благодарны Франку за то, чего он достиг на посту главного тренера команды. Однако последние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба", – говорится в сообщении пресс-службы Челси.

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Лондонцы заявили, что воздержатся от каких-либо комментариев, пока не будет объявлено имя нового наставника. По информации ряда авторитетных источников, команду должен возглавить немецкий специалист Томас Тухель, который не так давно покинул аналогичную должность в ПСЖ.

Заметим, Фрэнк Лэмпард возглавил Челси летом 2019-го. В прошлом сезоне "аристократы" под его руководством финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В нынешней кампании дела не слишком хороши – 9 строчка после 19 сыгранных туров.

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