"Синие" на своем официальном сайте подтвердили подписание 31-летнего Калиду Кулибали. Личный контракт рассчитан на 4 года.

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Ранее инсайдеры раскрыли финансовые детали перехода. Наполи получит за своего лидера 40 млн евро с бонусами, а самому Кулибали выписали годовую зарплату в размере 10 млн евро. Он стал вторым летним новичком Челси после Рахима Стерлинга.

Напомним, 8 лет назад Наполи заплатил Генку около 8 млн евро за Кулибали. Защитник стал настоящей легендой "партенопейцев" – 317 матчей, 14 голов и 8 ассистов. Также Калиду был капитаном сборной Сенегала, которая в этом году выиграла КАН.

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