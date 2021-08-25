Французький центрбек не перейде до команди Девіда Мойєса, повідомляє TF1.

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Трансфер Зума зірвано з неназваних причин. Напередодні Вест Хем нібито узгодив із Челсі суму відступних за оборонця – 30 млн фунтів. Останньою перепоною на шляху переходу залишався медогляд у таборі "молотків".

До слова, в минулому сезоні Курт Зума провів 25 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 5 м'ячів.

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