Челсі не зміг продати Зума у Вест Хем
25 серпня 23:39 - Читать на русском
Переїзд оборонця Курта Зума в межах британської столиці остаточно зірвався.
Французький центрбек не перейде до команди Девіда Мойєса, повідомляє TF1.
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Трансфер Зума зірвано з неназваних причин. Напередодні Вест Хем нібито узгодив із Челсі суму відступних за оборонця – 30 млн фунтів. Останньою перепоною на шляху переходу залишався медогляд у таборі "молотків".
До слова, в минулому сезоні Курт Зума провів 25 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 5 м'ячів.
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