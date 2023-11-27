Почеттино желает усилить позицию центрального нападающего Челси и мечтает о подписании Виктора Осимхена, сообщает The Telegraph.

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Лондонцы даже готовы побить собственный рекорд – прошлой зимой "синие" приобрели Энцо Фернандеса за 106,8 млн фунтов (121 млн евро). Сам Осимхен не против сменить клуб из-за конфликтов в расположении Наполи.

Добавим, что в текущем сезоне Виктор провел 11 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает нигерийца в 120 млн евро.

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